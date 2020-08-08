بالصور.. انتشال جثة من فتحة تصريف مجاري في البصرة

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن انتشال جثة من فتحة تصريف مجاري في البصرة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة عامل تسليك مجاري سقط في فتحة تصريف مجاري باحد الدور السكنية في منطقة قضاء شط العرب في محافظه البصرة".
واضافت انها "تمكنت من انتشال الجثة بعد دقائق من سقوط العامل بسبب الاختناق بغاز الميثان الخانق"، مشيرة الى انه "تم تسليم الجثة الى مركز شرطة شط العرب وفق الاجراءات القانونية المتبعة".
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