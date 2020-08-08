نائبة تدعو رئيس الوزراء إلى رفع دعاوى قضائية ضد الكويت

دعت عضو مجلس النواب عالية نصيف، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكويت، بتهمة "التجاوز" على حدود العراق البرية والبحرية و"نهب" ثروات البلاد.



وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه: "سبق وأن حذرنا من قيام الكويت بإنشاء ميناء مبارك الذي تهدف من خلاله إلى تدمير اقتصاد العراق، كما نبهنا إلى المخطط الخطير الذي تقوده الكويت وبعض الخونة الذين كانوا مرتزقة ومحامين لها وأخذوا على عاتقهم التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية ثم ذهبوا إلى مزابل التاريخ، ثم لحقتها قضية خور عبدالله والاتفاقية المذلة، وكل هذه القضايا لم نجد من يقوم بفتحها من منطلق أننا أصحاب حق وأن الكويت دولة معتدية على العراق".



وأضافت أن "على البرلمان الحالي أن يختم عمله بموقف مشرف من خلال تنفيذ توصيات اللجنة 77 النيابية المتعلقة بخور عبدالله والقرارات المجحفة بحق العراق، كما أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحصل على احترام الشعب وسيدخل التاريخ في حال قيامه بفتح هذه الملفات في المحافل الدولية وخصوصاً ملف التجاوزات الكويتية على الحدود العراقية البرية والبحرية والثروات العراقية المسروقة من قبل الكويت، علماً بأن العراق يوماً ما سينهض من كبوته ويسترجع كافة حقوقه"، داعية الكاظمي إلى "رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الكويت التي تجاوزت على حدود العراق البرية والبحرية ونهبت ثرواته".

