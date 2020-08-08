انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح بشكل طفيف، فيما استقرت بالأسواق المحلية ، السبت، (8 اب 2020).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.800 دينار لكل 100 دولار في حين سجلت بورصة الكفاح ليوم الخميس الماضي 123.850 ديناراً لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 124.500 دينار لكل 100 دولار.



سعر شراء الدولار = 123.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر شراء الدولار = 123.500 دينار لكل 100 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار صرف الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.