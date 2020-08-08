- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعلنت امانة بغداد، السبت، عن اعادة افتتاح نفق مغلق منذ عام 2003.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية المنصور انجزت اعمال صيانة وتأهيل واعادة افتتاح نفق المشاة الذي يربط حي الجامعة بحي حطين غرب بغداد بعد اغلاقه سنة 2003".
واضافت ان "اعمال الصيانة تضمنت رفع الانقاض وصيانة خطوط تصريف مياه المجاري والامطار بالاضافة الى صيانة وتشغيل الانارة الخاصة بالنفق مع صبغ النفق وزراعة مقترباته واعمال اخرى مختلفة واعادة ادخاله الخدمة امام المواطنين"، مشيرة الى ان "ذلك سيساهم في منع وقوع الحوادث المرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعيد فتح نفق مغلق منذ عام 2003 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.