امانة بغداد تعيد فتح نفق مغلق منذ عام 2003 'صور'

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن اعادة افتتاح نفق مغلق منذ عام 2003.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية المنصور انجزت اعمال صيانة وتأهيل واعادة افتتاح نفق المشاة الذي يربط حي الجامعة بحي حطين غرب بغداد بعد اغلاقه سنة 2003".

واضافت ان "اعمال الصيانة تضمنت رفع الانقاض وصيانة خطوط تصريف مياه المجاري والامطار بالاضافة الى صيانة وتشغيل الانارة الخاصة بالنفق مع صبغ النفق وزراعة مقترباته واعمال اخرى مختلفة واعادة ادخاله الخدمة امام المواطنين"، مشيرة الى ان "ذلك سيساهم في منع وقوع الحوادث المرورية".

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