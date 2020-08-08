العراق: إجراءات عاجلة لتجنب تكرار كارثة بيروت

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"الخليج 365" من لندن: تجنبا لتكرار كارثة بيروت في العراق فقد قررت حكومته تنفيذ عملية عاجلة لاخراج جميع حاويات الكيمياويات ونترات الامونيا الى مناطق نائية بعيدة عن المدن خلال 72 ساعة .. فيما سجل العراق الخميس اعلى اصابات يومية بكورونا بينما وجه الكاظمي بتكريم ضحايا الجيش الابيض المتصدين للجائحة.

وقرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة بشكل عاجل برئاسة مدير المنافذ الحدودية وعضوية ممثلي اجهزة امنية وحدودية لجرد الحاويات عالية الخطورة التي تضم مواد كيمياوية واخرى مزدوجة الاستخدام وكذلك نترات الامونيا بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "ايلاف".

ووجه الادارات المختصة بجرد الحاويات المتكدسة والمحجوزة الموجودة في داخل المنافذ الحدودية والعمل على اخلائها الى اماكن نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في ما يخص الموانئ وسلطة الطيران المدني وفي ما يخص المطارات وشركة النقل البري وفي ما يخص المنافذ البرية.

واشار الى ان اللجنة يجب ان تضم ممثلين عن مكتب جهاز المخابرات ومكتب جهاز الامن الوطني وشعبة الاستخبارات العسكرية ومركز الجمرك المدني ومركز شرطة الجمارك وسلطة الطيران المدني ومكتب النقل البري والشركة العامة لموانئ العراق ومكتب التفريغ والشحن في الموانئ ومكتب الشركات المستثمرة في الموانئ، اضافة الى مكتب الوكالات البحرية.

وشدد الكاظمي على اكمال مهام اللجان في المنافذ الحدودية خلال 72 ساعة.

من جهته دعا تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في خزن الأسلحة وتلافي ما حدث في انفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم التحالف حمد الله الركابي في بيان تابعته "ايلاف" إنه "في الوقت الذي نعزي فيه الشعب اللبناني الشقيق بحادثة مرفأ بيروت فإننا نطال الحكومة وجميع المعنيين باتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات الضرورية في ما يخص عملية تخزين الاسلحة والاعتدة والمواد ذات العلاقة".

واوضح ان مطالبته هذه تأتي "لتلافي الكوارث التي تحدث بسبب الجهل وسوء الادارة او الاهمال والتقصير في هذا الموضوع".. خاصة وان الشعب العراقي يعاني من جائحة كورونا والركود الاقتصادي وقلة الخدمات وزيادة البطالة ولا يتحمل مصيبة جديدة تضاف الى مصائبه الجمة".

وأشار إلى أن "الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم من اولى مهام الحكومة والحذر واستباق الاحداث بأخذ الاحتياطات اللازمة لها من سمات الحكومات الناجحة".

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أكثر من 135 قتيلاً وأكثر من 5000 آلاف مصاب إضافة إلى تدمير العديد من المباني في العاصمة اللبنانية.

يشار الى ان العراق يرتبط عبر 32 منفذا حدوديا بريا وبحريا وجويا مع الدول الست المجاورة له وهي السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران وتبلغ وارداتها حوالي 6 مليارات دولار سنويا تسيطر على معظمها المليشيات المسلحة والمتنفذين من قادة الاحزاب السياسية في واحد من اخطر ملفات الفساد في البلاد.

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اعلى اصابات بكورونا والكاظمي يكرم ضحايا الصحة

سجل العراق الخميس أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد في 24 فبراير الماضي، ما رفع مجمل الاصابات إلى أكثر من 140 ألفاً.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" إنه "تم فحص 16591 نموذجا في جميع المختبرات المختصة لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 1092741فحصا.

وأضافت الوزارة انها سجلت هذا اليوم 2583 حالة شفاء موضحة ان الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 3047 حالة.. وقالت ان عدد الوفيات بلغ 67 حالة وبذلك ارتفعت حالات الوفاة الى 5161 حالة.

ومن جهته، وجه الكاظمي الخميس بتكريم لائق لضحايا الجيش الأبيض الذين سقطوا أثناء تصديهم لجائحة كورونا وبما يتناسب وحجم تضحياتهم .. مؤكدا على توجيهاته السابقة للقوات الأمنية المعنية بشأن حماية الملاكات الطبية وملاحقة المعتدين على افرادها قضائيا وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس نقابة أطباء العراق، حيث ثمن جهود الملاكات الطبية "الذين يعيشون ظروفا استثنائية وسخّروا حياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين ويعرضون أنفسهم للخطر".

فيديو اجتماع الكاظمي مع وفد نقابة الاطباء:

كما تم خلال الاجتماع بحث تداعيات جائحة كورونا والجهود المبذولة لتطويقها والإجراءات الكفيلة التي تحدّ من انتشار المرض وأيضا بحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت عليه "ايلاف".

واشار الى انه تمت ايضا مناقشة وضع الملاكات الطبية التي تبذل مجهودا كبيرا في محاربة فيروس كورونا والعمل على تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية اللازمة للأطباء ضد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل بعض عوائل المرضى .

واضافة لذلك فقد جرت مناقشة عمل العيادات الخاصة والالتزام بضوابط عملها بما يتلاءم مع الظروف الراهنة ويؤمّن سلامة وصحة المراجعين لها من خطر انتقال عدوى فايروس كورونا.

يشار الى ان حوالي 3136 اصابة سجلت بين افراد الملاكات الطبية العراقية المتصدية لجائحة كورونا فيما وصل عدد حالات الوفاة بينهم الى 29 حالة لحد الان.