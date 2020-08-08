السيستاني يدعو لتقديم العون الى لبنان بكل السبل المتاحة

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"الخليج 365" من لندن: دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني الى التضامن مع لبنان، فيما اعتبرت رغد صدام حسين وجع اللبنانيين في هذه الظروف هو وجع الامة كلها.

وقال مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيستاني الخميس في بيان حول "الحادث المفجع" في مرفأ بيروت إن "المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تعبر عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت العزيزة إثر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفئها".

اضاف البيان الذي تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه أن الانفجار "أدّى الى خراب واسع وخسائر فادحة واضرار بالغة بالمباني والممتلكات في مشهد مأساوي قلّ نظيره في العقود الأخيرة". وقال "إذ نتقدم الى الشعب اللبناني الكريم بأحرّ التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله العلي القدير أن يعينه ويمنحه مزيداً من القوة والصبر والتكاتف لتجاوز هذه المحنة الكبيرة ندعو المؤمنين الكرام وجميع محبّي الخير في العالم الى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه".

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رغد صدام حسين: وجعكم وجع الأمة

ومن جهتها وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين رسالة تضامن مع اللبنانيين معتبرة ان وجعهم هو وجه الامة كلها. وقالت رغد المقيمة في العاصمة الاردنية في تغريدة الخميس "لبنان الحبيبة، أهل لبنان الغاليين، وجعكم وجع الامة كلها. رحم الله الشهداء واجركم، وحمى الأرض والناس من كل سوء إنه سميع مجيب".

وامس اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لنظيره اللبناني حسان دياب في اتصال هاتفي وقوف العراق مع لبنان في محنته وارساله طائرة مساعدات طبية وفريق طبي الى لبنان.

ومن جهتها قالت الحكومة اللبنانية إن العراق سيقدم إلى بيروت مساعدات في صورة إمدادات وقود بعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء بمرفأ بيروت. كما قالت وسائل إعلام لبنانية إن كمية من القمح ستصل الجمعة من العراق كمساعدة بعد الانفجار الذي تسبب في افتقار العاصمة اللبنانية للقمح وفقا لما ذكره محافظ بيروت.