الكاظمي يتصل بدياب متضامنا ويرسل طائرة مساعدات طبية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لنظيره اللبناني حسان دياب وقوف العراق مع لبنان في محنته وارساله طائرة مساعدات طبية وفريقا طبيا الى لبنان، فيما تم الاعلان عن اصابة عشرة عراقيين بانفجارات مرفأ بيروت.

وأكد الكاظمي في اتصال هاتفي الأربعاء مع دياب، أن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في محنته الحالية معبرا عن "عميق مواساته وتعازيه وتعاطف العراقيين جميعاً مع الشعب اللبناني إثر الحادث الأليم الذي شهده مرفأ مدينة بيروت".

وشدد الكاظمي في بيان تابعته ""الخليج 365"" على أن "العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة" مشيرا الى أن "الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية العاجلة تعبيراً عن مشاركة اللبنانيين مُصابهم". ودعا الكاظمي "بالرحمة لضحايا الحادث والصبر لذويهم، وتمام الشفاء للجرحى وأن يجنّب الباري عزّ وجل، لبنان وسائر البلدان الصديقة والشقيقة كل مكروه".

من جانبه أعرب دياب عن "تقديره لمواقف العراق التي تأتي دائماً لصالح لبنان وشعبه والعلاقة التاريخية بين البلدين".

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى أنها سترسل "فريقاً طبياً ومساعدات طبية الى الشقيقة لبنان" عملاً بتوجيهات الكاظمي. وأضافت انه "تم تشكيل فريق طبي جراحي متعدد التخصصات مع مساعدات طبية جراحية وادوية ستنقل غدا لاسناد الشعب اللبناني الشقيق".

وكان الكاظمي عبر الثلاثاء عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان.

Advertisements

اصابة عشرة عراقيين

من جهتها اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي الأربعاء عن إصابة 10 عراقيين جراء انفجار بيروت، مشيرةً إلى أن حالات المصابين مستقرة. واضافت في بيان ان مكتبها في بيروت سجل إصابة عشرة عراقيين في انفجار بيروت وانها تكفلت بعلاجهم فيما خصص رقم هاتف خاص بالجالية العراقية لطلب المساعدة الطبية.

واشارت الجمعية الى انه نتيجة زخم الإصابات في بيروت، فقد خصصت مركز الإخاء الطبي في ضاحية بيروت الجنوبية لمعالجة العراقيين وتكفلت بعلاج المصابين.

ومن جانبه، اجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالاً هاتفيا مع نظيره اللبناني شربل وهبة شدد خلاله تضامن العراق ومواساته في التخفيف من آثار هذا الحادث متمنيا للضحايا الرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء العاجل.

كما اتصل الوزير بالقائم بالاعمال في سفارة العراق في بيروت للاطمئنان على احوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي.

وقد خصصت السفارة رقماً ساخناً لغرض التواصل مع العراقيين في بيروت هو: 0096178872575).. كما خصص مكتب الهلال الاحمر رقماً ساخناً لتقديم المساعدة هو: .. (0096170600349).

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اتصل هاتفيا أمس بالرئيس اللبناني ميشال عون، وأكد تضامن العراق حكومة وشعباً مع لبنان ووقوفه إلى جانب شعبه الشقيق. كما عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشعب اللبناني خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري. وشدد على تضامن الدولة العراقية بكلِّ مؤسساتها والشعب العراقي مع لبنان والوقوف معه في محنته.

