وفيات كورونا في العراق تتخطى الخمسة آلاف

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"الخليج 365" من لندن: للمرة الاولى منذ ظهور فيروس كورونا في العراق فقد تجاوز عدد الوفيات بالوباء الثلاثاء حاجز الخمسة الاف حالة فيما فرض اقليم كردستان حظرا للتجوال واغلاقا عاما.
واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز عدد الوفيات بسبب الوباء الى أكثر من خمسة الآف حالة للمرة الاولى منذ ظهوره في العراق في 24 شباط فبراير الماضي.
واضافت الوزارة في بيان صحافي تابعته "ايلاف" انها "سجلت 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الاصابات الى 134 الف و722 اصابة وتسجيل 1992 حالة شفاء ليزداد مجموع حالات الشفاء الى 96 الف و103 حالة بنسبة 71.3 % من مجموع حالات الاصابة".
وقالت الوزارة انها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ايضا 83 حالة ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد الى 50 الف و17 وفاة.
ومن جانبها اعلنت علنت وزراة الصحة في إقليم كردستان الشمالي تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس وقالت انها أجرت 3170 عملية فحص خلال 24 ساعة شخصت فيها إصابة 348 جديدة كما تم ضم 30 مواطناً إلى الحجر الصحي، ليرتفع عدد المحجورين 816 في 16 مركزا مختلفاً.
كما تم تسجيل وفاة 14 مصاباً بالفيروس ومنذ تفشيه في إلاقليم تم حجر 21187 مواطناً خرج منهم 20371 .
واثر ذلك قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم فرض حظر شامل للتجوال بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية والإدارات المستقلة لمدة أسبوع .
واكدت على انه يتوجب على الأماكن العامة (المطاعم، المحال التجارية)، منع دخول المواطنين ممن لايرتدون الكمامات الواقية والمخالفة منها ستخضع للإغلاق مدة 10 أيام وتفرض عليها غرامة مليون دينار عراقي بما يعادل حوالي الف دولار.
كما تم فرض الإغلاق، على الأماكن العامة مثل الحدائق، والمقاهي، ومنع إحياء المناسبات ومجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية، والاحتفالات، كما تبقى أبواب المطاعم مفتوحة للطلبات الخارجية، وخدمة التوصيل، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية، التي قررتها وزارة الصحة.
كما تم فرض الإغلاق لمدة 14 يوماً على المراكز الطبية "العيادات الطبية، طبابة الأسنان، والمختبرات الصحية" في الاقليم.
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