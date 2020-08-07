محرك غوغل يتشح بالسواد... والسبب؟

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وضع محرك البحث "غوغل" شارة سوداء أسفل مربع البحث تضامنا مع الحادثة المأساوية التي حصلت في بيروت منذ ايام.
وتظهر أسفل مربع البحث في غوغل شارة سوداء كتب عليها "لضحايا الانفجار في بيروت".
يذكر ان غالبا ما يتضامن غوغل مع الاحداث ذات الاهمية الكبيرة على صفحته الرئيسية، ان كانت ذكرى سعيدة أم حادثة أليمة. فقد تضامن سابقا ايضا مع ضحايا الطائرة الاثيوبية من خلال اعلان الحداد بالطريقة نفسها، كما تضامن مع ضحايا عبارة الموصل، وضحايا "حادث المنيا"، وحادث محطة مصر وغيرها من الاحداث الاليمة.
مع الاشارة الة ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، وخلّف أرقاما كبيرة من الضحايا والخسائر المادية.
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