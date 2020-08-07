بالفيديو: رسالة حزينة من منى واصف لبيروت... صوتها مكسور

وتحدّثت متأثرة في رسالة صوتية قالت فيها: "بيروت بلد الجمال، بلد الحب، بلد الرقي، بلد جبران، بلد الرحابنة، بلد فيروز، يعجز اللسان والقلب والدمع في العيون... آخ ع يلي صار"، موجّهة سلاماً إلى بيروت: "إلى كل الناس في لبنان سلام من قلبي إلى بيروت".

وتناقل رسالتها العديد من الفنانين على صفحات السوشال ميديا الذين رأوا أن رسالة الفنانة صادقة للتعبير عن وقوفها إلى جانب اللبنانيين في هذه المأساة.

يذكر أن واصف قليلة الحضور في الاعلام وتفضّل العيش بعيداً عن الاضواء. لذلك تركت رسالتها أثراً طيباً في نفوس المستمعين.