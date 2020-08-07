وجّهت الفنانة القديرة منى واصف رسالة إلى الشعب اللبناني بعد الضربة الموجعة التي تلقّاها في بيروت.
وتحدّثت متأثرة في رسالة صوتية قالت فيها: "بيروت بلد الجمال، بلد الحب، بلد الرقي، بلد جبران، بلد الرحابنة، بلد فيروز، يعجز اللسان والقلب والدمع في العيون... آخ ع يلي صار"، موجّهة سلاماً إلى بيروت: "إلى كل الناس في لبنان سلام من قلبي إلى بيروت".
يذكر أن واصف قليلة الحضور في الاعلام وتفضّل العيش بعيداً عن الاضواء. لذلك تركت رسالتها أثراً طيباً في نفوس المستمعين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رسالة حزينة من منى واصف لبيروت... صوتها مكسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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