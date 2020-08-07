العراق بصدد تحديد 'إجراءات مستقبلية' لمواجهة كورونا تشمل قرار حظر التجوال

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن"القرارات التي تصدر من وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا ليست ارتجالية، وإنما تتم الاستعانة فيها بخبراء"، لافتاً إلى أن "لدى الوزارة لجنة من الخبراء والمستشارين، الذين يجتمعون بشكل يومي لتحديد أولويات المرحلة حسب المستجدات الوبائية".وأضاف البدر أن "الوزارة لم تعتمد على سياسة مناعة القطيع، بل اعتمدت الوزارة على إستراتيجية اكتشاف الحالات وعلاجها بشكل مبكر، والتركيز على فئات الاختبار العالي، والتوعية الصحية بشكل عام"، مشيراً إلى أن "أكثر من 90 بالمئة من الحالات التي أصيبت بكورونا تتراوح حدّتها ما بين البسيطة والمتوسطة".

وأوضح أن "قرار رفع الحظر أو إبقائه، عائد إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، وليس لوزارة الصحة فقط"، مبيناً أن "اللجنة العليا ستعقد اجتماعاً، وستعلن فيه ما سيتم العمل به في المرحلة المقبلة".



وتابع البدر أن "الوزارة أشارت إلى عدم وجود التزام من المواطنين، في ما يخص التباعد الاجتماعي خلال فترة الحظر الجزئي، رغم النداءات المتكررة بضرورة التباعد والتزام الإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن "العراق مقبل على موسم زيارة شهر محرم الحرام، ولا بد من أن يكون هناك ضغط على مناطق محددة في بعض المحافظات التي تحتوي على العتبات المقدسة، وأن الوزارة لم تحدد المناطق المشمولة بالحجر الصحي حتى الآن".