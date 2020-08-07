2020-08-07 | 09:36 0 مشاهدة تواصل فرق الانقاذ اللبنانية انتشال جثامين القتلى والبحث عن المفقودين وسط انقاض المباني المدمرة جراء انفجار المرفأ

تم الاعلان عن انتشال ٦ جثث من داخل المرفأ و٣ من البحر لأنّ عصف الإنفجار أدى إلى تطاير الجثث باتجاه البحر على بُعد نحو ٥٠٠ متر.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو نكبة بيروت .. جثث تناثرت في البحر واخرى مازالت تحت الانقاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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