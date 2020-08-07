صحيفة: العراق أول الأسواق العربية الوافدة على مصر منذ استئناف حركة السياحة

أفادت صحيفة مصرية، الجمعة، بأن العراق من أوائل الأسواق العربية التي توافدت على مصر منذ استئناف الحركة السياحية، مشيرة إلى تعاقد "مصر للطيران" مع إحدى شركات السياحة العراقية على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر آب وأيلول وتشرين الأول من العام الحالي.





وأضافت الصحيفة أنه "مع أول أيام الشهر استقبل مطار شرم الشيخ، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 140 سائحاً عراقياً لزيارة المدينة والاستمتاع بمعالمها السياحية، لتكون العراق من أوائل الأسواق العربية التي تتوافد على مصر منذ استئناف الحركة السياحية". وذكرت صحيفة "اليوم السابع" في سياق تقرير اطلعت الخليج 365 عليه، "لم يكد شهر آب يخطو بأول أيامه حتى هلت بشائر الخير بأخبار جديدة لقطاع السياحة المصري، بتعافٍ جزئي لبعض الأسواق السياحية المهمة، لتضاف إلى ما شهده الشهر الماضي عقب استئناف حركة الطيران الدولي من إقبال غير متوقع في أول استقبال للسائحين منذ أزمة فيروس كورونا ".وأضافت الصحيفة أنه "مع أول أيام الشهر استقبل مطار شرم الشيخ، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 140 سائحاً عراقياً لزيارة المدينة والاستمتاع بمعالمها السياحية، لتكون العراق من أوائل الأسواق العربية التي تتوافد على مصر منذ استئناف الحركة السياحية". ونقلت الصحيفة عن إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران قولها، إنها تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة (شارتر) من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر آب وأيلول وتشرين الأول 2020، لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر.



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