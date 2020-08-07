الأمم المتحدة تدعم مستشفيات بيروت بتسعة ملايين دولار

أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم الإفراج عن تسعة ملايين دولار لتلبية احتياجات عاجلة للبنان بعد الانفجار الدامي الذي وقع في بيروت، وتعزيز العمليات في مستشفيات المدينة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن الأموال من الصندوق الإنساني اللبناني ستتبعها أموال إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
وأوضح حق أن الأمم المتحدة تجري تقييمات للأضرار والاحتياجات الناجمة عن الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت، وتأمل في عقد اجتماع يوم الاثنين لإبلاغ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالنتائج وتوجيه نداء لمساعدة لبنان.
وأضاف: "نحن نحاول تجهيز الأرقام ذات الصلة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن الانفجار ترك ثلاث مستشفيات غير صالحة للاستعمال، واثنان آخران بأضرار كبيرة، و"ما يعادل 500 سرير مستشفى فقدت".
وأوضح حق أن الأمم المتحدة تجري تقييمات للأضرار والاحتياجات الناجمة عن الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت، وتأمل في عقد اجتماع يوم الاثنين لإبلاغ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالنتائج وتوجيه نداء لمساعدة لبنان.
وأضاف: "نحن نحاول تجهيز الأرقام ذات الصلة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن الانفجار ترك ثلاث مستشفيات غير صالحة للاستعمال، واثنان آخران بأضرار كبيرة، و"ما يعادل 500 سرير مستشفى فقدت".
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