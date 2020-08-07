ترامب: بايدن سوف يؤذي الإنجيل والرب

جاءت هذه التصريحات أثناء حديث أدلى به الرئيس الأمريكي خلال زيارة إلى ولاية أوهايو في إطار جولة انتخابية في الولايات الحاسمة بالمنطقة الغربية الوسطى، ومهدت الطريق أمامه للفوز بانتخابات 2016.

وقال ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، إن جو بايدن "ضد الرب، فهو ضد السلاح".



ويخوض بايدن، المسيحي الكاثوليكي، الانتخابات الرئاسية ضد ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وسط تقارير تشير إلى أن استطلاعات الرأي ترجح كفة المرشح الديمقراطي.

وتحدث بايدن، وهو نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في مناسبات سابقة، عن إيمانه وكيف ساعده على تجاوز محنة فقد زوجته الأولى وابنته في حادث تصادم عام 1972.

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وقال أندرو بايتس، مدير حملة بايدن، في بيان صدر الخميس إن "إيمان جو بايدن هو جوهره، وقد عاش كريما طوال حياته، وكان هذا الإيمان مصدرا للقوة والراحة في أوقات الشدة".



وقال ترامب الخميس إن بايدن "يتبع أجندة اليسار المتطرف".

وأضاف: "يأخذون أسلحتكم، ويخرقون البند الثاني من الدستور. فلا دين ولا شيء. لقد آذوا الإنجيل وآذوا الرب".

وتابع: "إنه ضد الرب، ضد السلاح، ضد الطاقة، الطاقة من النوع الذي نعرفه".

