لأول مرة في العراق .. شركة وطنية تصنع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية

أعلن سفيان فوزي الجبوري، مدير عام الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة، عن نجاح الشركة بتصنيع جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية "Ultra Violet sanitizer"، ولأول مرة في العراق.





وبشأن طريقة عمل الجهاز، ذكر الجبوري: "يتم وضع المادة المراد تعقيمها وسط الجهاز وتحديد الوقت اللازم للتعقيم حسب نوعية المادة إذ ان الوقت اللازم لتعقيم السطح الأملس ٣٠ ثانية، وبعدها يتم الضغط على مفتاح البدء للعداد"، مؤكدا أن الشركة سخرت إمكانياتها وطاقاتها من أجل تصنيع مستلزمات ومتطلبات الوقاية من وباء

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الجهاز يقوم بتعقيم عدد من المواد والأدوات ومنها العدد والأدوات الجراحية وأجهزة الموبايل والتابلت والكمامات والأجهزة والأدوات الشخصية مثل النظارات والساعة وغيرها، كما يمكن استعماله في تعقيم الأوراق النقدية والوثائق والكتب الإدارية بشرط تعرضه للإضاءة وبصورة مباشرة".وبشأن طريقة عمل الجهاز، ذكر الجبوري: "يتم وضع المادة المراد تعقيمها وسط الجهاز وتحديد الوقت اللازم للتعقيم حسب نوعية المادة إذ ان الوقت اللازم لتعقيم السطح الأملس ٣٠ ثانية، وبعدها يتم الضغط على مفتاح البدء للعداد"، مؤكدا أن الشركة سخرت إمكانياتها وطاقاتها من أجل تصنيع مستلزمات ومتطلبات الوقاية من وباء كورونا ومنها غرف التعفير للأشخاص ومعقم الهواء المحمول إلى جانب جهودها الكبيرة في توفير مادة الأوكسجين الطبي للمستشفيات والمواطنين وبشكل يومي".

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