الرافدين: خدمة سلفني الشهرية للموظفين من دون فوائد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن إطلاق تسليف الموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف وحاملي الماستر كارد ضمن خدمة سلفني وبدون فوائد.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تقرر شمول الموظفين بسلفة سلفني التي يتم منحها للموظف شهريًا وتسدد بالتزامن مع استلام راتب الموظف في كل شهر".
وأضاف أن "التقديم على هذه الخدمة يكون الكترونيا واستلامها بشكل فوري وبدون فوائد من أي مكان يتواجد فيها".
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