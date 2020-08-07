التجارة تعلن استكمال اجراءات توزيع الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الوزارة قولها، "تم استكمال الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة لعام 2020"، لافتة إلى أن "وزارة المالية خصصت 353 مليار دينار تمثل وجبتين لغرض دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في جميع محافظات البلاد".وأضافت، انها "تسلمت الدفعة الأولى البالغة 100 مليار دينار ، وتم استكمال توزيع هذا المبلغ على المستحقين، كما تم استلام 253 مليار دينار تمثل الوجبة الثانية من مستحقات الفلاحين والمزارعين".

ولفتت الوزارة إلى، انه "تم إعداد جداول من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض ايصال هذا المبلغ لفروع الشركة في بغداد والمحافظات"، مؤكدة انها "بصدد استكمال الإجراءات التدقيقية لغرض توزيع المبالغ على مستحقيها".



ونفت الوزارة، الانباء التي تحدثت عن عدم دفع مستحقات الفلاحين، مبينة انه "يجري دفعها من خلال وجبات عن طريق عدة دفعات مالية تقدم من وزارة المالية".

واوضحت، أن "الهدف من تنظيم الدفعات هو التدقيق بالاموال قبل دفع المبالغ إلى مستحقيها، فضلا عن إجراء التدقيق والتحقيق اللازمة لغرض ايصال هذه المبالغ لمستحقيها".