رياضي عراقي جديد يصاب بالفيروس.. كورونا يضرب بطل آسيا بالمواي تاي

رياضة 2020-08-07 | 00:06 2,253 مشاهدة

أعلن الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي القتالية، إصابة لاعبه وبطل آسيا مصطفى التكريتي بفيروس كورونا وقال الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، إن "الاتحاد العراقي يعلن بكل اسف اصابة بطل اسيا للمواي تاي مصطفى التكريتي بفايروس كورونا اللعين". وأضاف ان "الاتحاد يتمنى من الله الشفاء العاجل لهذا البطل والعودة الى تدريباته ويتابع رئيس الاتحاد مصطفى حبار علك حالته باستمرار والوقوف معه بكل كوادر الاتحاد لعبور الازمة".



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