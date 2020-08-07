إدارة الشرطة تكشف الاسباب الحقيقية وراء عدم تجديد عقد كرار جاسم

وتسرب مقطع صوتي للاعب كرار جاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله بانه سيرحل عن صفوف نادي الشرطة بسبب عدم تسلمه مستحقاته المالية، مشيراً إلى انه غادر فندق إقامة الفريق.

وعطفاً على تسريب المقطع، ذكرت إدارة نادي الشرطة في بيان تلقته الخليج 365 ان "كرار جاسم وضع عدة شروط في عقده يمكنها ان تسبب عدة مشاكل مع باقي اللاعبين من ضمنها اشترطه ان يتسلم ٤٠٪؜ من قيمة عقده بتاريخ ١-٩ قبل البطولة الاسيوية التي هي بالاساس استكمالاً للنسخة الماضية التي سبق وان تسلم جاسم ما قيمته ٧٠٪؜ من عقده للموسم الماضية".



وأضافت انه "بالإضافة الى ذلك، اشترط جاسم ان يتسلم جميع مستحقاته المالية للموسم المقبل قبل نهاية المسابقة ب(٥) مباريات وهذا ما هو غير معمول به في جميع الأندية".

وبينت الادارة ان "(٢٧) لاعباً تم ابرام عقودهم دون وجود اي مشاكل وتم الاتفاق على ان يتم تسليم الدفعة الاولى مع بداية انطلاق الدوري الذي هو حتى اليوم لا يعرف مصيره بشكل رسمي فهل يعقل ان يتم تسليم مبالغ مالية دون معرفة مستقبل المسابقة!".



وتابعت ان "الادارة عاتبت كرار جاسم حول نقله معلومات يراد منها خلط الاوراق عندما قال في تسجيل صوتي ان ادارة نادي الشرطة قالت بانها لا تمتلك الاموال لمنحه دفعة من قيمة عقده ومثل النادي اسيوياً و محلياً بلا اي مقابل ! وهذا ما يفنده العقد الذي لم يوقع من اللاعب الذي يضمن له حقوقه المالية كباقي اللاعبين وبشهادة المدرب عبد الغني شهد الذي كان حاضراً في الجلسة الاخيرة التي رفض من خلالها اللاعب التوقيع".

الادارة اشارت الى ان "على الجميع ان يعي تماما ان الكل يعمل لخدمة النادي ولكن، لا يمكن ان يتم محاول لي ذراع النادي والحصول على مكاسب من خلال تأليب الجماهير العاشقة للفريق بمعلومات تعتبر مضللة وغير حقيقية وفي الوقت ذاته في حال تمت الموافقة عليها ستكون بمثابة فتنة ستؤسس لشرخ كبير يشق صف اللاعبين الذين سيكون ردهم لما لا يتم التعامل بالمثل".

واستدركت الادارة في ختام حديثها ان "كرار جاسم دائما ما تحدث عن اللعب خدمة لشعار النادي الذي هو فخر للجميع ومحبة للجماهير العاشقة وكان عليه ان لا يتمسك بفقرات مالية بحتة قد تؤثر مستقبلا على بقية زملاءه بالفريق".