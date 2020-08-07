ضبط عجلة معدة للتفجير واعتقال سائقها في ذي قار

افاد مصدر امني في ذي قار، مساء الخميس، بضبط عجلة تحمل مادة الـ (C4) ومعدة للتفجير، مؤكدا اعتقال سائق العجلة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تمكنت من ضبط عجلة صالون تحمل مادة السيفور (C4) المتفجرة ضمن منطقة الكطيعة في ذي قار".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "القوات الامنية باشرت بتفكيك المادة وفتح التحقيق"، مؤكدا ان "صاحب العجلة تم اعتقاله للتحقيق".
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