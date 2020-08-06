اشبيلية يقهر روما ويبلغ ربع نهائي الدوري الاوروبي

رياضة 2020-08-06 | 20:46 764 مشاهدة تمكن فريق إشبيلية من حجز مقعده بربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما (2-0). والتقى الجيلاروسي مع نظيره الأندلسي في إطار مباريات دور الـ 16 لليوربا ليج. وتقدم سيرجيو ريجليون بهدف لـ إشبيلية في الدقيقة 22 من عمر المباراة. وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في شباك ذئاب العاصمة في الدقيقة 44.



انتهت المباراة بفوز إشبيلية (2-0) ليتأهل للدور ربع النهائي للدوري الأوروبي. انتهت المباراة بفوز إشبيلية (2-0) ليتأهل للدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

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