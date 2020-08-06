ترامب: لقاح كورونا سيتوفر لدينا قبل موعد الانتخابات

في توقع أكثر تفاؤلا من آراء خبراء الصحة في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة "قبل موعد الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل.
وعندما سُئل في برنامج بإذاعة "جيرالدو ريفيرا"، عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح لوباء كوفيد-19، قال ترامب: "في وقت أقرب من نهاية العام.. يمكن أن يكون أقرب بكثير".
وردا على سؤال يقول "أقرب من الثالث من نوفمبر؟"، قال الرئيس الأميركي: "أعتقد في بعض الحالات.. نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان ترامب قد قال، الاثنين، إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع "مشجع للغاية".
وردا على سؤال يقول "أقرب من الثالث من نوفمبر؟"، قال الرئيس الأميركي: "أعتقد في بعض الحالات.. نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان ترامب قد قال، الاثنين، إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع "مشجع للغاية".
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