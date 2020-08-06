التعليم تصدر توضيحاً بشأن الامتحانات الالكترونية للدور الثاني

أكدت وزارة التعليم العالي، الخميس، استمرار الامتحانات الالكترونية للدور الثاني حتى في حال رفع الحظر وعودة الدوام.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي ارسلت اليوم كتاباً رسميا للجامعات كافة".

وأضافت أن الكتاب "يتضمن الاستمرار بنفس اليات الامتحانات الالكترونية وحسب التوقيتات السابقة التي تم اعلانها من اجل اكمال متطلبات العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ حتى في حال عودة الدوام او رفع الحظر".