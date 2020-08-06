الاتحاد الدولي للغاز: الجائحة ستخفض الطلب العالمي 4%

وتضيف الدراسة أنه بإمكان الطلب بالرغم من ذلك أن يتعافى إلى مستويات ما قبل "كوفيد-19" خلال العامين المقبلين مع استعادة الاقتصاد العالمي للزخم، مشيرة إلى وفرة المعروض واستمرار انخفاض الأسعار.

وتوقع التقرير تراجع الطلب العالمي على الغاز المسال نحو 4.2% في 2020 بعدما ارتفع 13 بالمئة في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 482 مليار متر مكعب.



واشترك الاتحاد الدولي للغاز مع شركة الغاز الإيطالية "سنام إس.بي.إيه" ومع "بلومبرغ إن.إي.إف للأبحاث"، في وضع التقرير.

وأدى انهيار الطلب العالمي على الغاز الناجم عن الإغلاقات الشاملة التي فرضتها الحكومات لاحتواء انتشار الفيروس إلى تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية في أوروبا وآسيا في وقت سابق من العام، وانخفضت الأسعار في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 24 عاما.

