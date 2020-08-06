الاتحاد الدولي للغاز: الجائحة ستخفض الطلب العالمي 4%

أفادت دراسة أجراها الاتحاد الدولي للغاز وآخرون بأن جائحة كورونا ستخفض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال نحو 4% في 2020 من مستويات قياسية مرتفعة في 2019.
وتوقع التقرير تراجع الطلب العالمي على الغاز المسال نحو 4.2% في 2020 بعدما ارتفع 13 بالمئة في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 482 مليار متر مكعب.
واشترك الاتحاد الدولي للغاز مع شركة الغاز الإيطالية "سنام إس.بي.إيه" ومع "بلومبرغ إن.إي.إف للأبحاث"، في وضع التقرير.
وأدى انهيار الطلب العالمي على الغاز الناجم عن الإغلاقات الشاملة التي فرضتها الحكومات لاحتواء انتشار الفيروس إلى تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية في أوروبا وآسيا في وقت سابق من العام، وانخفضت الأسعار في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 24 عاما.
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