ليفربول يصدم جماهيره بشأن الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول منذ 30 عامًا، قبل أسبوعين، بعدما حسم الموسم قبل نهايته بـ7 جولات.

وبسبب قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بـ جائحة كورونا "كوفيد 19"، لم يحتفل ليفربول مع جماهيره بكأس البريميرليج، بعد رفض عمدة المدينة وشرطة ميرسيسايد، لتفادي كسر القواعد.



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تقارير صحفية ذكرت أن ليفربول، سيجري بجولة في شوارع المدينة الإنجليزية للاحتفال باللقب.

وقال ليفربول في بيانه: "لن يتم إجراء أو تنظيم أي أحداث كبرى في وقتٍ لاحق من أجل الاحتفال بكأس البريميرليج".

وأضاف: "نود أن نشكر المعجبين على صبرهم على هذه المسألة مع تعزيز التزامنا بالاحتفال عندما يكون ذلك آمنًا، حتى يحين الوقت المناسب، سيبقى الكأس في متحف النادي، اعتبارًا من الأسبوع المقبل".

وأتم بطل الدوري بيانه قائلًا: "كأس الدوري الإنجليزي ستكون مُتاحة للعرض كجزء من جولة النادي السياحية، وستكون هناك فترات زمنية مخصصة لمشاهدة الكأس".

