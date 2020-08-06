متظاهرو كربلاء يمنعون المحافظ من افتتاح شارع حيوي

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، "بعد أن تم تحديد موعد افتتاح شارع حيوي بعد تأهيله بالكامل في وسط المدينة في الساعه ٨ مساء، تم وصول عدد من المتظاهرين الى الشارع".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجيء المتظاهرين أضطر المحافظ إلى تأجيل أفتتاح الشارع إلى أشعار آخر لأسباب أمنية".