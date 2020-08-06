المبعوث الأمريكي لشؤون إيران يترك منصبه

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك سيترك منصبه.
وأضاف بومبيو، اليوم الخميس، أن المبعوث لشؤون فنزويلا إيليوت أبرامز سيتولى الملف الإيراني "بعد فترة انتقالية".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من هوك على الموضوع.
ويأتي ذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت خلاله على مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.
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