صالح وزيدان يبحثان إجراء الانتخابات المبكرة

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استقبل، اليوم، ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان".
واوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث إجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري".
وتابع، "كما تم التطرق إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة".
واوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث إجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع بما يضمن استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، ويسهم في استعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري".
وتابع، "كما تم التطرق إلى أهمية الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ودعم دور القضاء لمكافحة الفساد وترسيخ العدالة، والتعاون والتنسيق في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة".
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