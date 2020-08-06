العتبة العباسية تعلن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت

وقالت العتبة في البيان التي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشفى الكفيل التخصّصي مستعد لاستقبال الجرحى والمصابين من الجمهوريّة اللبنانيّة، الذين أُصيبوا جرّاء حادث الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك امتثالاً لتوجيهات المرجعيّة الدينيّة العُليا ببيانها الصادر صباح هذا اليوم الحاثّ على الوقوف مع الشعب اللبنانيّ الشقيق، وتقديم العون له بكلّ السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه".واكدت أن "المستشفى ستكون جاهزة وستعمل ضمن إمكانيّاتها المتاحة للتعامل مع الحالات التي ستصل إليها وضمن السياقات الطبّية المتّبعة بين الدولتَيْن"، مبينة أن "هذه المبادرة من العتبة العبّاسية المقدّسة تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، وللوقوف معه في محنته التي يمرّ بها إثر الانفجار الذي خلّف مئات الجرحى".

يُشار الى أنّ مكتب المرجع الدينيّ الأعلى السيد السيستاني (دام ظلّه) قد أصدَرَ بياناً صباح هذا اليوم، قدّم فيه تعازيه وأسفه لهذا الحادث المفجع، داعياً المؤمنين الكرام وجميع محبّي الخير في العالم الى التضامن معه في هذا الظرف العصيب، وتقديم العون له بكلّ السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه، وللاطّلاع على نصّ البيان اضغطْ هنا.



يُشار إلى أنّ العاصمة اللبنانيّة بيروت تعرّضت عصر الثلاثاء الماضي إلى انفجارٍ ضخم في مرفئها، خلّف العديد من القتلى والجرحى الذين تجاوز عددهم (4000) جريحٍ كحصليةٍ غير نهائيّة، بالإضافة إلى أضرارٍ مادّية جسيمة.