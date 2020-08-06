العتبة العباسية تعلن استعداد مستشفى الكفيل لاستقبال جرحى انفجار بيروت

واكدت أن "المستشفى ستكون جاهزة وستعمل ضمن إمكانيّاتها المتاحة للتعامل مع الحالات التي ستصل إليها وضمن السياقات الطبّية المتّبعة بين الدولتَيْن"، مبينة أن "هذه المبادرة من العتبة العبّاسية المقدّسة تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، وللوقوف معه في محنته التي يمرّ بها إثر الانفجار الذي خلّف مئات الجرحى".
يُشار الى أنّ مكتب المرجع الدينيّ الأعلى السيد السيستاني (دام ظلّه) قد أصدَرَ بياناً صباح هذا اليوم، قدّم فيه تعازيه وأسفه لهذا الحادث المفجع، داعياً المؤمنين الكرام وجميع محبّي الخير في العالم الى التضامن معه في هذا الظرف العصيب، وتقديم العون له بكلّ السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه، وللاطّلاع على نصّ البيان اضغطْ هنا.
يُشار إلى أنّ العاصمة اللبنانيّة بيروت تعرّضت عصر الثلاثاء الماضي إلى انفجارٍ ضخم في مرفئها، خلّف العديد من القتلى والجرحى الذين تجاوز عددهم (4000) جريحٍ كحصليةٍ غير نهائيّة، بالإضافة إلى أضرارٍ مادّية جسيمة.
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