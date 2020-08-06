تسجيل 255 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في لبنان

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 251 حالة إصابة بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 حالات بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70.
يأتي ذلك، بينما هز أول أمس انفجار ضخم مرفأ بيروت، عم صداه في أرجاء المدينة وأدى إلى تهشم شرفات المنازل وانهيار الشرفات.
يأتي ذلك، بينما هز أول أمس انفجار ضخم مرفأ بيروت، عم صداه في أرجاء المدينة وأدى إلى تهشم شرفات المنازل وانهيار الشرفات.
كما أدى إلى سقوط 137 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب في آخر إحصائية قابلة للارتفاع.
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