أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 1477 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





فيما لم تستبعد حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، فرض نظام حالة طوارئ في المدينة في حال تدهور الوضع الصحي فيها. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة قد رفعت إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى أكثر من 44,9 ألف، موضحة أن العاصمة طوكيو تبقى البؤرة الأساسية لتفشي مرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا)، حيث بلغت الزيادة اليومية الأخيرة في حالات الإصابة 360 حالة.فيما لم تستبعد حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، فرض نظام حالة طوارئ في المدينة في حال تدهور الوضع الصحي فيها. وبحسب الوزارة أيضا فقد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في اليابان إلى 1048، بعد تسجيل ست حالات جديدة منذ يوم الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. تسجيل 1477 اصابة جديدة بكورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.