الصحة: الحظر المناطقي أحد الطرق للسيطرة على الأوبئة وسيتم بحسب الموقف الوبائي

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية نقلتها عنها وكالة الانباء العراقية، إن "الحظر المناطقي أحد الطرق للسيطرة على الأوبئة"، مشيرة الى ان "ذلك سيتم بحسب الموقف الوبائي لتلك المناطق".

واضافت الوزارة، "واهمون من يعتقدون أن العلاجات فقط هي الحل للسيطرة على الوباء"، مشددة على أن "العلاجات وأجهزة التنفس متوفرة بجميع مستشفيات العراق".



ونوهت الى ان "هناك ضعف في متابعة قضايا المخالفين للإجراءات الوقائية في مراكز الشرطة والمحاكم".