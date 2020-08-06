منتخب سوريا يؤكد خوض ودية منتخبنا الوطني في أربيل

2020-08-06 | 17:38
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تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خطاباً رسمياً من الاتحاد السوري للعبة، يؤكد فيه إقامة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين خلال الشهر المقبل ضمن تحضيرات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .
وستكون المباراة في موعدها المحدد بالثامن من شهر أيلول المقبل في ملعب فرانسو حريري بمحافظة أربيل.
ومن المؤمل أن يبدأ منتخبنا الوطني العراقي تحضيراته خلال الأيام المقبلة، استعدادا لوديتي عُمان بالثالث من الشهر المقبل، وكذلك مباراة سوريا بالثامن من الشهر نفسه، وذلك استعداداً لمباراة هونغ كونغ والتي ستقام بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل.
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