رياضة 2020-08-06 | 17:38 343 مشاهدة تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خطاباً رسمياً من الاتحاد السوري للعبة، يؤكد فيه إقامة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين خلال الشهر المقبل ضمن تحضيرات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .



وستكون المباراة في موعدها المحدد بالثامن من شهر أيلول المقبل في ملعب فرانسو حريري بمحافظة أربيل. ويأتي تأكيد الاتحاد السوري على خوض المباراة، رغم التأكيد السابق، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية، التي أجراها المنتخب، عن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا ، الأمر الذي قد يُربك تحضيراتهم للتصفيات الآسيوية.وستكون المباراة في موعدها المحدد بالثامن من شهر أيلول المقبل في ملعب فرانسو حريري بمحافظة أربيل. ومن المؤمل أن يبدأ منتخبنا الوطني العراقي تحضيراته خلال الأيام المقبلة، استعدادا لوديتي عُمان بالثالث من الشهر المقبل، وكذلك مباراة سوريا بالثامن من الشهر نفسه، وذلك استعداداً لمباراة هونغ كونغ والتي ستقام بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب سوريا يؤكد خوض ودية منتخبنا الوطني في أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.