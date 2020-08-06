هبوط اول رحلتين في مطار النجف بعد انقطاع اربعة أشهر

اعلن مدير مطار النجف الدولي عيسى الشمري، الخميس، عن هبوط اول رحلتين في المطار بعد انقطاع اربعة اشهر.
وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "اول رحلتين هبطت في مطار النجف بعد انقطاع دام اربعة شهور الاولى للميدل إيست طيران الشرق الأوسط ستعود للبنان مساءً والأخرى للناقل الوطني متوجهة إلى الهند".
وأضاف الشمري أن "قسماً من الرحلات والشركات ستصل تباعا خلال الأيام المقبلة".
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