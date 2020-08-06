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دي بروين أفضل لاعب بالموسم في مانشستر سيتي

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2020-08-06 | 16:57

دي بروين أفضل لاعب بالموسم في مانشستر سيتي

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أعلن نادي مانشستر سيتي المنافس وصيف بطولة الممتاز عن اختيار لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، كيفن دي بروين، الأفضل في موسم 2019/2020.
وغرد الفريق الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل وأكد على حصول دي بروين على اللقب بعد موسم رائع للبلجيكي طوال الأشهر الماضية.

وعلق دي بروين على فوزه بالجائزة وقال في تصريحات رسمية نشرها الحساب: "بالنسبة لي، كان موسمًا جيدًا على الرغم من أنني عانيت في بدايته بسبب الإصابات".


وتابع: "ولكن استطعت منذ بداية 2020 مساعدة الفريق وقدمت كل ما لدي، أحاول دائمًا تطوير أدائي لأخدم النادي وخلق الفرص لزملائي".

وأضاف: "لا أشعر بالغضب إذا فشل أحد زملائي في تسجيل الأهداف من خلال تمريراتي".

وعن أفضل مباراة له في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي: "اعتقد أنها مباراة واتفورد".

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