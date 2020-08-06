دي بروين أفضل لاعب بالموسم في مانشستر سيتي

2020-08-06 | 16:57
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وعلق دي بروين على فوزه بالجائزة وقال في تصريحات رسمية نشرها الحساب: "بالنسبة لي، كان موسمًا جيدًا على الرغم من أنني عانيت في بدايته بسبب الإصابات".
وتابع: "ولكن استطعت منذ بداية 2020 مساعدة الفريق وقدمت كل ما لدي، أحاول دائمًا تطوير أدائي لأخدم النادي وخلق الفرص لزملائي".
وأضاف: "لا أشعر بالغضب إذا فشل أحد زملائي في تسجيل الأهداف من خلال تمريراتي".
وعن أفضل مباراة له في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي: "اعتقد أنها مباراة واتفورد".
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