وزير النقل: جاهزون لإعادة الجالية العراقية المتواجدة في بيروت

وقال الشبلي في حديث لـ الخليج 365، "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادرت العراق طائرة محملة ب 20 طن من المواد الطبية الى بيروت"، مشيرا الى أن "الطائرة تحمل على متنها أيضا وفد رسمي رفيع المستوى و اطباء متخصصين في معالجة مصابي الكوارث".وأضاف الشبلي، أن "رغم مرور العراق بازمة مالية و اقتصادية الا انه بادر بمساعدة لبنان في ظل فاجعة تفجير مرفأ بيروت"، مؤكدا أن "ابواب شركة الخطوط الجوية العراقية مفتوحة امام الجالية العراقية في بيروت، وطائراتها جاهزة لإعادتهم في حال طلبوا ذلك".

ووصلت طائرة عراقية محملة بالمساعدات الطبية، امس الاربعاء، الى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعرضت العاصمة اللبنانية بيروت يوم امس الأول الثلاثاء الى تفجير كبير في مرفأ العاصمة اسفر عن مقتل واصابة الالاف.