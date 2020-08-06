بالفيديو: رسالة قاسية من نجوى كرم... 'يا أولاد الأفاعي'

وقالت متوجهة إلى الزعماء: " كأنه ما صار شي ومبلا صار وكتّر. دبحتونا ودبحتو البلد متل كأنه ما صار شي. طفيتوا أهدافنا وأحلامنا والبكرة تبعنا ومتل كأنه ما صار شي. هجرتوا ولادنا وأدمغتنا ومتل كأنه ما صار شي نهبتونا وسرقتونا وفلستونا متل كأنه ما صار شي ".وأضافت: "وقال شو وبكل وقاحة قالولنا بكرة بيتعودوا يعودكن العمى أقل شي. مش ملككن نحنا ولا محط تجاربكن وحقل لتحقيق أمنياتكن. ولك لازم ثورة تفوت عبيوتكن تتحسسكن بياللي عم نحسه هيدا إذا كان عندكن أساساً فيه إحساس يا أولاد الأفاعي ".

وتابعت:" شغلتوا فينا المستشفيات والأطبا النفس. خليتونا ميتين ونحنا أحياء يا بلا وجدان. ولك وين ريحة الطيون والزعتر ياللي بدلتوها بريحة جتت ولادنا واهالينا؟ وبعدكن عم تتقاتلوا عالسلطة ولك روحو انقبرو فلّو. صاير ومكتّر صاير ومكتّر بس إنه كإنه الدني عم تشتي ".



وختمت: "كيف قادرين تستخفو فينا؟ كيف قادرين تستخفو بعقولنا وأرواحنا؟ مش عم نفهم كيف. إذا انتو مش فاهمين مصيبة وإذا فاهمين مصيبة أكتر" .