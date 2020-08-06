وأضافت: "وقال شو وبكل وقاحة قالولنا بكرة بيتعودوا يعودكن العمى أقل شي. مش ملككن نحنا ولا محط تجاربكن وحقل لتحقيق أمنياتكن. ولك لازم ثورة تفوت عبيوتكن تتحسسكن بياللي عم نحسه هيدا إذا كان عندكن أساساً فيه إحساس يا أولاد الأفاعي ".
وتابعت:" شغلتوا فينا المستشفيات والأطبا النفس. خليتونا ميتين ونحنا أحياء يا بلا وجدان. ولك وين ريحة الطيون والزعتر ياللي بدلتوها بريحة جتت ولادنا واهالينا؟ وبعدكن عم تتقاتلوا عالسلطة ولك روحو انقبرو فلّو. صاير ومكتّر صاير ومكتّر بس إنه كإنه الدني عم تشتي ".
وختمت: "كيف قادرين تستخفو فينا؟ كيف قادرين تستخفو بعقولنا وأرواحنا؟ مش عم نفهم كيف. إذا انتو مش فاهمين مصيبة وإذا فاهمين مصيبة أكتر" .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رسالة قاسية من نجوى كرم... 'يا أولاد الأفاعي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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