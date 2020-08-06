أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول زيارة تفقدية من نوعها بالتجول بين متظاهرين وسط بغداد.
وقال الكاظمي أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد.
واكد الكاظمي ان مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.
التقرير الكامل تشاهدونه في الفيديو المرفق أعلاه.
واكد الكاظمي ان مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.
التقرير الكامل تشاهدونه في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رئيس مجلس الوزراء ينزل مع المتظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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