بالفيديو: رئيس مجلس الوزراء ينزل مع المتظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

وقال الكاظمي أن الحكومة تواجه مشاكل تراكمية، تسببت بها سنوات من سوء الإدارة وإساءة التصرّف في القرار، وتفويت فرص التنمية، فضلاً عن غياب الخطط طويلة الأمد.

واكد الكاظمي ان مطالب المتظاهرين في كل أنحاء العراق تلتقي تماماً مع البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.



التقرير الكامل تشاهدونه في الفيديو المرفق أعلاه.