منذ أكثر من عقد.. الولايات المتحدة ترسل أول شحنة من النفط إلى السعودية

وأوضحت بيانات المكتب أن الولايات المتحدة شحنت نحو 550 ألف برميل، أو 18300 برميل يوميا، من الخام إلى السعودية في يونيو حزيران. ولا توجد حالات مسجلة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشحن الخام الأمريكي إلى السعودية.وتظهر بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة تسليم شحنة ضئيلة حجمها ألف برميل للسعودية في 2002. وكان هذا خلال الحظر الذي استمر أربعة عقود على الصادرات.

وحجم شحنة يونيو حزيران أصغر مما يمكن نقله حتى باستخدام أصغر طراز من ناقلات الخام المعروف بسفن أفراماكس. وقال تجار إن من المحتمل أن تكون الشحنة جزءا من شحنة أخرى متجهة إلى بلد آخر. ولا توجد سجلات عن شحنة خام إلى السعودية من الولايات المتحدة في بيانات تتبع السفن لرفينيتيف أيكون.