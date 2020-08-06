أظهرت بيانات أمريكية، أن واشنطن أرسلت شحنة من الخام إلى السعودية في حزيران الماضي، فيما يبدو أنه أول توريد كهذا للنفط منذ انتهاء الحظر الأمريكي على صادرات الخام في 2015.
وتظهر بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة تسليم شحنة ضئيلة حجمها ألف برميل للسعودية في 2002. وكان هذا خلال الحظر الذي استمر أربعة عقود على الصادرات.
وحجم شحنة يونيو حزيران أصغر مما يمكن نقله حتى باستخدام أصغر طراز من ناقلات الخام المعروف بسفن أفراماكس. وقال تجار إن من المحتمل أن تكون الشحنة جزءا من شحنة أخرى متجهة إلى بلد آخر. ولا توجد سجلات عن شحنة خام إلى السعودية من الولايات المتحدة في بيانات تتبع السفن لرفينيتيف أيكون.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ أكثر من عقد.. الولايات المتحدة ترسل أول شحنة من النفط إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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