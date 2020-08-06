وقالت الوزارة إن 4156 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.
وارتفع عدد المتعافين إلى 277463 شخصا حتى الآن، وتم إجراء أكثر من 2.6 مليون فحص تشخيص كورونا في مختلف مناطق البلاد.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن 26 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى 14 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، ومازندران، وغلستان، وخراسان شمالي، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وخراسان رضوي، وكرمان، وسمنان، وأذربيجان الشرقية، ومركزي، ويزد، وجيلان.
ويوجد 12 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، وإيلام، ولرستان، وهرمزغان، وزنجان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، وبوشهر، وهمدان، وقم، وتشهار محل وبختياري، وكهكيلوية وبويرأحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر بتسجيل 174 حالة جديدة.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 18 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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