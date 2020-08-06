بالفيديو: العراقيون يستذكرون آلامهم ويقفون مع الشعب اللبناني

تضامن الملايين من العراقيين من اخوتهم في لبنان على خلفية الانفجار الاخير الذي خلف الالاف من الضحايا والمصابين، مستذكرين الاحداث التي مرت بها العاصمة بغداد والعديد من المحافظات في السنوات الخالية.
ذهلوا من هول الانفجار وماخلفه من دمار شوه معالم عروس العرب.. هذا ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاعر العراقيين الذين ما ان رأو التفجير حتى غمرت الدموع اعينهم، معلنين تضامنهم مع لبنان وشعبه ووقوفهم جنبا الى جنب لتخطي محنته هذه.
ويصف الشارع العراقي وضع بيروت حاليا كوضع العراق في السنوات الدامية التي كانت تشهد يوميا عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.. موجهين دعواتهم إلى الشعب اللبناني بالتماسك لعبور الأزمة وإعمار مدينتهم.
ما حدث في لبنان أثار في نفوس العراقيين مشاعر الألم نظراً لما حفر في أذهانهم ايام التفجيرات الكبيرة التي كانت تحدث بشكل مستمر لدرجة أصبحت كل الايام دامية بالنسبة لهم.
ويصف الشارع العراقي وضع بيروت حاليا كوضع العراق في السنوات الدامية التي كانت تشهد يوميا عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.. موجهين دعواتهم إلى الشعب اللبناني بالتماسك لعبور الأزمة وإعمار مدينتهم.
ما حدث في لبنان أثار في نفوس العراقيين مشاعر الألم نظراً لما حفر في أذهانهم ايام التفجيرات الكبيرة التي كانت تحدث بشكل مستمر لدرجة أصبحت كل الايام دامية بالنسبة لهم.
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