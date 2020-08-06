مكافحة الإرهاب: هناك تنسيق عال للقضاء على الخلايا النائمة

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، الخميس، اعتقال 23 "إرهابياً" خلال شهر تموز الماضي، فيما أشار إلى وجود تنيسق عال للقضاء على الخلايا النائمة.

وقال الساعدي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب واجبه الأساسي معالجة الخلايا النائمة ومكافحة الإرهاب في البلاد"، مؤكدا "القبض على 23 إرهابيا في مناطق مختلفة خلال شهر تموز الماضي".



واشار الساعدي الى "استمرار العمليات وبتنسيق عال المستوى مع الأجهزة الأمنية كافة للقضاء على الخلايا الارهابية الموجودة في البلاد".



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