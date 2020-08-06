بالصور: ميسي يشتري سرير يقضي على فيروس كورونا بمجرد الاستلقاء عليه

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم برشلونة الإسباني، بشراء سرير خاص للقضاء على فيروس " كورونا " ومنع انتشاره والإصابة بالعدوى، السرير الذي لاقى صدى واسعا بين لاعبي الكرة العالمية في الآونة الأخيرة. الأرجنتيني قام بشراء السرير الذي تقوم بتصنيعه شركة إسبانية، والمعرف بـ TEC MOON، والذي يستطيع القضاء على الفيروس بمجرد الاستلقاء عليه لـ 4 ساعات. من خلال الجسيمات النانوية التي تزود أنسجة السرير به للقضاء على الفيروس ومنع انتقال عدواه، بنسبة تصل لـ 99.84%. واشترى زميله في المنتخب ونادي مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو السرير نفسه، وبحسب موقع "كوارتو" فيبدو بأن ميسي قام بتوجيه النصيحة لأغويرو لاقتناء هذا السرير. Advertisements يذكر بأن السرير مجهز أيضا بنظام تدليك خاص للقدمين بالإضافة لتزويده بنظام خاص للحرارة تمنح الشخص المستلقي عليه راحة كبيرة خلال فترة النوم وتساعده على النوم بسرعة. وتحدث ساول نيغويز، لاعب أتلتيكو مدريد، والذي يعتبر وجه تجاري لعلامة السرير، بأن السرير يمنحه الكثير من الراحة بعد المباريات حيث يستلقي عليه لمدة تصل لخمس ساعات بعد قيامه لمجهود عضلي خلال المباريات أو بعد التدريبات.



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