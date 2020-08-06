وهذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها فيسبوك محتوى خاصا بصفحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ما يتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا.
وكان موقع تويتر، قد دخل في خلاف مع الرئيس الأميركي، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في منيابوليس المرتبطة بمقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن فيها خرقاً لمبادئ الموقع التوجيهية حول تمجيد العنف.
وكان تويتر أيضا قد دعا مستخدميه للتحقق من الوقائع تحت تغريدتين للرئيس بخصوص التصويت بالبريد.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة فيسبوك يحذف منشورا لترامب... ماذا تضمّن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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