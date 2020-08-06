رسمياً.. مجموعة فريديكن الأميركية تشتري نادي روما الايطالي

اعلن نادي روما الإيطالي، الخميس، نقل ملكية النادي الى مجموعة فريدكين الأمريكية.

وذكر النادي في بيان رسمي ان "نادي روما يسر الإعلان عن انتقال ملكية النادي إلى مجموعة فريدكين الأمريكية".

وأضاف انه "تم توقيع العقود رسمياً مساء الأربعاء، وأصدرت الإدارة بياناً مالياً ارسلته للجهة الحكومية الإيطالي المسؤولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية".

وفيما يلي نص بيان روما:

"تعلن شركة AS Roma SPV، المساهم الأكبر في AS Roma SpA، عن توقيع اتفاقية شراء الأسهم المسيطرة مع شركة فريدكين جروب.

Advertisements

وتقدر الصفقة بـ591 مليون يورو مقابل 86.6٪ من أسهم النادي، ويتوقع أن تستكمل الصفقة بنهاية اب 2020، حيث يحق للملاك الحاليين وفق شروط محددة إلغاء الصفقة في حال عدم إتمامها بحلول 17 أب والاحتفاظ بالدفعة المقدمة المودعة، أو الاتفاق على تمديد هذا التاريخ.

ويتوجب على الملاك الجدد فور استكمال صفقة الاستحواذ تقديم عرض إلزامي لشراء الحصة المتبقية من أسهم النادي والمقدرة بـ 13.4٪ وفق الأنظمة والقوانين الإيطالية.

وأكد رئيس النادي جيم بالوتا، أن "التوصل لاتفاق مع مجموعة فريدكين جاء بعد أن أظهر دان وريان فريدكين التزامهم بإنهاء صفقة الاستحواذ ونقل النادي لمستقبل أكثر إيجابية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فريدكين، دان فريدكين: "سعداء بأخذ هذه الخطوات ونتطلع لإنهاء الصفقة بأقرب وقت. نريد أن نصبح جزءاً من هذه المدينة وأن نصبح من عائلة روما".