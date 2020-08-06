فيديو لجرذ فوق الخبز يثير الجدل في هذا البلد العربي

وتساءل معلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقابة الحكومية الغائبة عن هذا المشهد، الذي يأتي بعد حوادث تسمم جماعي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

وتسببت حادثتا تسمم جماعي خلال الأسبوع الماضي، الذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى بوفاة شخصين وإصابة نحو ألف آخرين بعد تناولهم ”الشاورما“ من مطاعم في منطقة عين الباشا شمالي العاصمة عمان.

وأثارت هاتان الحادثتان جدلا واسعا في المملكة، بشأن معايير السلامة المتعلقة بغذاء الأردنيين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة وإغلاق العديد من المطاعم وتحويل أكثر من 11 شخصًا إلى القضاء.