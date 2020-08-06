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فيديو لجرذ فوق الخبز يثير الجدل في هذا البلد العربي

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أثار مقطع فيديو لجرذ ضخم يسير على خط إنتاج الخبز في أحد المخابز في الأردن، غضب واستياء المواطنين.

وتساءل معلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقابة الحكومية الغائبة عن هذا المشهد، الذي يأتي بعد حوادث تسمم جماعي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

 

وتسببت حادثتا تسمم جماعي خلال الأسبوع الماضي، الذي تزامن مع عطلة عيد الأضحى بوفاة شخصين وإصابة نحو ألف آخرين بعد تناولهم ”الشاورما“ من مطاعم في منطقة عين الباشا شمالي العاصمة عمان.

وأثارت هاتان الحادثتان جدلا واسعا في المملكة، بشأن معايير السلامة المتعلقة بغذاء الأردنيين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة وإغلاق العديد من المطاعم وتحويل أكثر من 11 شخصًا إلى القضاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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