محافظ النجف يوجه برفع دعوى قضائية ضد شخص 'تجاوز' على قابلو كهرباء رئيسي

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة برفع دعوى قضائية ضد شخص "تجاوز" على القابلو الرئيسي في قرية الغدير السكنية، مشرا إلى أن ذلك ألحق الضرر بالشبكة وتسبب بقطع الكهرباء عن القرية لساعات طويلة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هذا التجاوز كان سببا في معاناة مئات العوائل الساكنة في القرية وكان تفكيره شخصي لتحقيق مصالح خاصة دون النظر لما سيسببه تجاوزه على الشبكة الرئيسية وحجم الأضرار".



وأضاف أنه وجه مديرية توزيع الكهرباء بـ"رفع دعوى قضائية لمنع أي تجاوز على الشبكات العامة كونها تمثل مصلحة عامة"، مؤكداً أن ذلك "ذلك ألحق الضرر بالشبكة وتسبب بقطع الكهرباء عن القرية لساعات طويلة".

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