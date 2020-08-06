بالصور.. ما سببه الحريق في دار استراحة الاطباء ببغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن السيطرة واخماد الحريق الذي اندلع داخل دار استراحة الأطباء في المدينة الطبية بمنطقة باب المعظم وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربع فرق اطفاء تابعة الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل غرفتين في الطابق الثالث في دار استراحة الأطباء في مدينة الطب بمنطقة باب المعظم وسط بغداد".

واضافت انه "تم استخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة للسيطرة على النيران"، مشيرة الى ان "الحريق لم يوقع اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية في دار الاستراحة".

واكدت انه "تم استدعاء خبير الادلة الجنائية التحقيق بأسباب اندلاع الحريق".

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