وفاة واحدة و67 اصابة بكورونا في ذي قار

افاد مصدر طبي، الخميس، بوفاة شخص واصابة 67 بكورونا في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 67 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة وحالة وفاة واحدة".
واضاف انه "تم نقل المصابين الى مراكز الحجر الصحي لتلقي العلاج".
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