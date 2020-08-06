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وفاة واحدة و67 اصابة بكورونا في ذي قار

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افاد مصدر طبي، الخميس، بوفاة شخص واصابة 67 بكورونا في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 67 اصابة جديدة بفيروس في المحافظة وحالة وفاة واحدة".

 

واضاف انه "تم نقل المصابين الى مراكز الحجر الصحي لتلقي العلاج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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